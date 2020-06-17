Департамент образования Москвы назвал фейком видео о принуждении учителей к голосованию по поправкам к Конституции

«Действия авторов видео носят провокационный характер», — подчеркивается в сообщении.

В расследовании, которое выпустил Алексей Навальный, фигурировала зам.руководителя департамента Марина Смирницкая.

Чиновница отрицает, что требовала от учителей голосовать за поправки и записала собственное видеообращение, в котором предложила сравнить два голоса.

Алексей Навальный также опубликовал отчеты о бюджетниках, который записались на голосование по поправкам. Он утверждает, что получил информацию из Департамента информационных технологий. Руководитель департамента Эдуард Лысенко в интервью «Эху» отрицал, что учет таких бюджетников ведется.