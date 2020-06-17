Российских учителей вернут из отпуска для работы на Едином Государственном экзамене.



На работу вернут около трехсот тысяч учителей или более четверти от общего количества. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Мусаев. Он посетовал на то, что законный отпуск учителей в 52 дня будет разбит на две части. Догуливать предстоит уже после того, как экзамен будет сдан. В этом году от него освободили тех, кто не собирается поступать в высшие учебные заведения. За непредвиденные трудности учителя могут получить компенсацию. Рособрнадзор поддержал инициативу Единой России о таких выплатах. В Мурманской области решение уже приняли. Там каждый педагог получит по 10 тысяч рублей. При этом, в партии рассчитывают, что деньги найдут именно региональные, а не федеральные власти.

Первый пробный экзамен состоится 29 июня. Сессия продлится до 8 августа.