Минздрав объявил о начале клинических испытаний двух форм вакцины от коронавируса

Их разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Новую вакцину опробуют на себе две группы добровольцев, в каждой из которых – по 38 человек, сообщили в ведомстве. Речь идет о двух формах вакцины: жидкой и так называемой лиофилизированной, когда ее замораживают, а затем высушивают в вакууме. Испытания будут проводить в военном госпитале имени Бурденко и в Сеченовском университете. Их участники две недели до этого находились в санатории на изоляции, отметили в Минздраве. Первых добровольцев вакцинируют уже в самые ближайшие дни, после чего их почти на месяц поместят в стационар, а после этого еще полгода будут контролировать их состояние еще в течение полугода. Когда именно планируется завершить испытания вакцины от коронавируса, пока не ясно. В Минздраве лишь говорят, что нынешние исследования являются лишь первым этапом изучения ее эффективности и безопасности.

В середине июля свою вакцину от коронавируса начнет испытавать научный центр вирусологии «Вектор». К исследованиям привлекут около 300 добровольцев.