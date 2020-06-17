Сторона обвинения запросила девять лет колонии общего режима для фигуранта дела Сети Виктора Филинкова

Сторона обвинения запросила девять лет колонии общего режима для фигуранта дела Сети (организация признана террористической и запрещена в России) Виктора Филинкова. Прения сторон проходят в суде в Санкт-Петербурге. Еще одному фигуранту дела Юлию Бояршинову прокуратура просит назначить шесть лет колонии. Их обвиняют в создании террористического сообщества. Филинков утверждает, что давал показания под пытками.