Сторона обвинения запросила девять лет колонии общего режима для фигуранта дела Сети Виктора Филинкова

Сторона обвинения запросила девять лет колонии общего режима для фигуранта дела Сети (организация признана террористической и запрещена в России) Виктора Филинкова. Прения сторон проходят в суде в Санкт-Петербурге. Еще одному фигуранту дела Юлию Бояршинову прокуратура просит назначить шесть лет колонии. Их обвиняют в создании террористического сообщества. Филинков утверждает, что давал показания под пытками.
2020-06-17T13:02:03+03:00
2020-06-17T13:02:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:02, 17 июня 2020
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