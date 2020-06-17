Конфликт в женском монастыре под Екатеринбургом пока не удается разрешить

Схиигумен Сергий, который, как утверждалось, захватил обитель при поддержке казаков, отказывается добровольно покидать монастырь.

Сегодня стало известно, что монастырь покинула настоятельница и монахини.

Ранее Екатеринбургская епархия запретила отцу Сергия в служении. Его дело рассматривает церковный суд. Очередное заседание намечено на 26 июня.

Схиигумен Сергий вновь привлек к себе внимание после того, как назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям.