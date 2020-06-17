Минюст США подал иск в суд на бывшего советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона. Таким образом ведомство пытается заблокировать публикацию его мемуаров, утверждая, что некоторая информация секретная.

Иск был подан на следующий день после того, как Дональд Трамп обвинил Болтона в нарушении закона. Со своей стороны, издательство решило подать встречный иск.