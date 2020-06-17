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12:31, 17 июня 2020

Челябинская прокуратура встала на сторону водителей скорой помощи, которым не выплатили положенных надбавок

Областная прокуратура вынесла предостережение начальнику Управления здравоохранения администрации города и руководству компании «Челябмедтранс». Об этом рассказал «МБХ медиа» координатор правозащитного проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников, который направлял обращение в надзорное ведомство. В прокуратуре отчитались об итогах проверки, в ходе которой было установлено, что доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку в размере 6,5 тысяч водителям не начислялись. Отмечается, что в результате принятых мер средства начислены и фактически выплачены в начале июня. Часть водителей получили обещанные деньги еще в середине мая после жалобы в Следственный комитет. Они утверждали, что работодатель выплачивает надбавку не полностью, а лишь в зависимости от подтвержденных случаев коронавируса у перевезенных ими пациентов.

Ранее водители предупредили, что могут отказаться возить пациентов с подозрением на коронавирус из-за отсутствия доплат.



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