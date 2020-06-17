Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции

Это произошло на фоне массовых протестов против полицейского насилия.

В первую очередь, подписанный Трампом указ предусматривает серьезные ограничения по использованию удушающих приемов. Один из них привел к гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе, что и спровоцировало протесты и беспорядки в США. Теперь удушение полицейские смогут использовать, только если их жизнь находится в опасности.

Помимо этого появится национальная база с данными о силовиках, которые применяли незаконные методы в отношении задержанных. Для мирного разрешения конфликтов Трамп распорядился выделять гранты, которые пойдут на обучение полицейских.

Согласно указу, вместе с американскими полицейскими могут работать теперь и сотрудники социальных служб, а также психологи. Их могут привлекать, если речь идет о вызовах к бездомным или людям, страдающим психическими расстройствами или различными зависимостями. К слову, в ходе подписания документа Трамп выразил соболезнования родственникам тех, кто погиб от полицейского насилия.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб после того, как один из полицейских несколько минут стоял коленом на его шее. Этот случай привел к требованиям не только остановить полицейский произвол, но и прекратить расовую дискриминацию.