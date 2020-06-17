Количество новых случаев коронавируса в России за день не превысило восемь тысяч. В последний раз на таком уровне этот показатель был в начале мая.

За минувший день по официальным данным прирост новых больных с коронавирусом составил семь тысяч восемьсот сорок три человека. Их выявили почти во всех регионах России. Больше всего — в Москве, это около тысячи человек, за ней идут Подмосковье, Нижегородская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Санкт-Петербург.

Умерли в свою очередь еще сто девяносто четыре пациента. Теперь, всего за время эпидемии в России скончались почти семь с половиной тысяч человек с новой болезнью.

При этом, статистика смертности по стране неоднократно вызывала вопросы экспертов. Например, директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан призывал Россию пересмотреть методику подсчета, а вчера журнал Forbes написал, что количество скончавшихся пациентов с коронавирусом только в апреле по данным Росстата было выше, чем указано в отчете оперативного штаба.

Всего в России сейчас выявлено более пятисот пятидесяти тысяч больных. Выздоровели из них уже около трехсот тысяч.