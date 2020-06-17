Схиигумен Сергий готов к штурму женского монастыря под Екатеринбургом

Он не намерен покидать его стен, несмотря на критику со стороны руководства РПЦ.

Церковный суд над священником, отрицающем коронавирус, состоялся в Екатеринбурге в понедельник. На этом суде опальный уральских схиигумен Сергий заявил, что митрополиту придется «брать штурмом» женский монастырь в Среднеуральске. Аудиозапись выступления клирика появилась на ютьюб-канале Всеволода Могучева. Как пишет Знак.КОМ, схиигумен заявил, что раскол в церковь и общество вносит не он. А резолюции глав РПЦ назвал неканоничными. «Из дома матери Божьей я никуда не уйду. (...) Им, то есть священноначалию, митрополиту Кириллу, придется брать монастырь штурмом», — завершил выступление священник. Во вторник появилась информация о том, что схиигумен Сергий практически захватил монастырь в Среднеуральске. Настоятельница и насельницы Среднеуральского женского монастыря покинули обитель, приехав в Екатеринбург, в Ново-Тихвинский женский монастырь. По периметру обители в Среднеуральске теперь выставлены казачьи патрули. Как написали журналисты портала Знак.КОМ вечером во вторник, им не удалось даже приблизиться к монастырю. Появившаяся на общей парковке охрана повела себя агрессивно и пригрозила спустить автомобилю колеса.

В Екатеринбургской епархии призвали молиться «о вразумлении» схиигумена Сергия. Ему дано время, чтобы «примириться с ситуацией и покаяться».