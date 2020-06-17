Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает свою связь с покушением на грузинского телеведущего Георгия Габунию. При этом он посоветовал журналисту извиниться за оскорбления в адрес России.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что если бы кто-либо готовил убийство по его поручению, то этот человек довёл бы дело до конца. Глава Чеченской республики написал у себя в telegram-канале, что у спецслужб стран, цитирую «находящихся в глубоком застое» никогда бы не получилось выявить такого агента.

Ранее грузинский телеканал Mtavari Arkhi сообщал о том, что в Тбилиси задержали тридцатисемилетнего уроженца Ингушетии Васамбаге Бадри Бокова, который по заказу главы Чечни готовил убийство журналиста Георгия Габунии. Информацию о задержании гражданина России также подтвердили и в Службе Государственной Безопасности Грузии, добавив, что он также обвиняется в приобретении поддельных документов.

Саму ситуацию с покушением на Габунию Кадыров назвал «басней от обиженных судьбой людей». Глава Чечни добавил, что расценивает происходящее как попытку журналиста показать себя в информационном поле. При этом он добавил, что не забыл оскорбления со стороны телеведущего в адрес всех россиян. Политик посоветовал ему «встать на колени и извиниться».

Бывший ведущий телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния оказался в центре международного скандала в прошлом июле. В своей передаче он выступил с нецензурными высказываниями в адрес президента России Владимира Путина.