В России начинаются клинические испытания двух форм вакцины против коронавирусной инфекции. Они будут проводиться в двух медучреждениях в Москве – в госпитале имени Бурденко и в Сеченовском университете.

Первые добровольцы будут вакцинированы уже завтра, — сообщает Минздрав. Они будут находиться в стационарах в течение 28 дней.