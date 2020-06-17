Оперативный штаб утверждает, что за сутки в России выявлено чуть более 7800 новых случаев заражения коронавирусом

Оперативный штаб утверждает, что за минувшие сутки в России выявлено чуть более 7800 новых случаев заражения коронавирусом. На Москву приходится чуть более тысячи инфицированных. За день в России скончались 194 человека с подтвержденным COVID-19.
2020-06-17T11:29:58+03:00
2020-06-17T11:29:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:29, 17 июня 2020
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