Адвокат фигурантки дела «Нового величия» связывает очередной перенос прений сторон с несостоятельностью обвинения

Защита фигурантки дела «Нового величия» Марии Дубовик связывает очередное решение Люблинского суда Москвы о переносе прений сторон на 25 июня с несостоятельностью обвинения. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Максим Пашков.

Он напомнил, что это 8-ой перенос, и суд не может приступить к прениям уже 5 месяцев. «У меня сложилось впечатление, что суд пользуется любым моментом, чтобы эти прения отложить, поскольку с самого начала процесса была очевидна огромная дыра в обвинении – там не указан мотив, который в данном случае по закону указывать обязательно. Вот эта дыра не дает вынести никакой приговор», — отметил М.Пашков.

С точки зрения адвоката, суд должен был возвратить дело «Нового величия» следствию в мае 2019 года для устранения этих недостатков. «Видимо, был расчет на то, что авось проскочит. Но не проскочило, и что с этим делать, не знает никто. Вероятно, судья ждет каких-то ходов от обвинения», — предполагает М.Пашков.

Он уточнил, что формальным поводом для переноса прений стало отсутствие адвоката Карины Москаленко, которая с марта не может выбраться из Франции из-за закрытия границ в связи с пандемией. Рейсы оттуда в Россию не выполняются.

Вторая причина заключалась в том, что подсудимые не доставлены, а по закону в данной ситуации требуется личное присутствие.

По словам М.Пашкова, «теоретически сейчас в Москве в системе ФСИН работает карантин и подсудимых не доставляют, однако по договоренности с судами возможно все». «В понедельник у меня был такой процесс, где подсудимого доставили, несмотря на карантин. Но в случае «Нового величия» Люблинский суд такого желания не изъявил», — добавил адвокат.

Он подчеркнул, что защита всегда обжалует каждое продление арестов фигурантов дела. «Нельзя людей бесконечно держать под арестом. Четыре фигуранта — Костыленков, Полетаев, Крюков и Карамзин — сидят в СИЗО более 2-х лет», — уточнил М.Пашков.

По информации адвоката, карантин в московских СИЗО продлен до 2 июля, потому он не исключает, что прения сторон вновь будут отложены.

Обвиняемых по делу «Нового величия» задержали 15 марта 2018 года. Следствие считает, что они создали экстремистское сообщество с целью свержения власти. В основу уголовного дела легли показания информатора, который, как утверждают подсудимые, работал на спецслужбы и выступил в роли провокатора.

На скамье подсудимых семь молодых людей: Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков содержатся под стражей, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин помещены под домашний арест. Еще один фигурант, Сергей Гаврилов, бежал за границу.

Помимо этого, уже осуждены Рустам Рустамов и Павел Ребровский, признавшие свою вину: Рустамов получил условный срок, Ребровский – реальный. Второй в итоге отказался от показаний, и его дело направили на пересмотр.

Руслан Костыленков, которого следствие называет лидером «Нового величия», заявлял о пытках после задержания.