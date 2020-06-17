Десятки военнослужащих погибли в результате столкновений на границе Индии и Китая. Инцидент произошел из-за территорий, который оспаривают обе страны.

О гибели 20 военнослужащих сообщило индийское агентство АНИ со ссылкой на самих военных. Китай подтвердил потери со своей стороны, но без уточнений количества, но все то же агентство пишет о 43 раненых или убитых. В Нью-Дели уверяют, что китайские военные построили на спорной территории наблюдательный пункт, что и стало причиной столкновения. Индийские подразделения вынуждены были снести его. В Пекине же уверяют, что границу нарушили противники. Огнестрельное оружие при этом не применялись. Солдаты дрались палками, камнями и дубинками с гвоздями в течении шести часов. Это далеко не первое столкновение на границе протяженностью до 4 тысяч километров, которая носит условный характер и продолжает оставаться предметом споров, но потерь среди военнослужащих не было с 1975 года.

Демаркационная линия была установлена в 1962 году после пограничной войны между Индией и Китаем.