Вице-президент США Майк Пенс объявил, что второй волны заражений коронавирусом не будет

По его словам, американские власти справляются с эпидемией.

Средства массовой информации без каких-либо оснований бьют тревогу о второй волне коронавируса — написал Майк Пенс в своей авторской колонке на сайте газеты Wall Street journal. Вице-президент подчеркнул, что система здравоохранения США сейчас гораздо более эффективна, чем четыре месяца назад, и врачи, цитирую «побеждают в борьбе с невидимым врагом».

Майк Пенс добавил, что более чем в половине штатов количество новых случаев заражения или снижается, или находится на стабильном уровне, а большинство очагов коронавируса в тюрьмах, домах престарелых и других подобных местах, уже выявлены. Вице-президент заключил, что учитывая рост выздоровления, увеличение количества тестирований и испытания вакцин, американские власти справляются с ситуацией гораздо лучше, чем пишут СМИ.

Тем временем газета Washington post со ссылкой на экспертов пишет, что Майк Пенс вероятно прав, и второй волны заражений в США сейчас нет, поскольку первая еще не закончилась. По данным издания, сразу в девяти штатах сейчас наблюдается рекордное количество новых случаев за всю эпидемию.

В США выявили более двух миллионов случаев заражения коронавирусом, при этом по стране умерли уже более ста тысяч заболевших.