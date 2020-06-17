В Пекине за минувшие сутки выявлено около 40 новых случаев заражения коронавирусом. Вспышка болезни охватила девять районов китайской столицы. Накануне власти призвали всех жителей отказаться от поездок и оставаться дома. В Пекине закрыты школы.

Представители пекинской администрации впервые с 30 апреля провели сегодня пресс-конференцию в защитных масках.