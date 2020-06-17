В Дагестане возбуждено уголовное дело после беспорядков на границе с участием жителей Азербайджана. Задержаны десять подозреваемых.

Дело возбуждено по статьям «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» и «умышленное повреждение чужого имущества», сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета. Там уточнили, что в результате беспорядков пострадали девять сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей, причинен ущерб на сумму около 400 тысяч рублей. Волнения вспыхнули в понедельник вечером около села Куллар Дербентского района Дагестана во временном лагере для граждан Азербайджана. Порядка 400 человек, которые не могут вернуться на родину из-за карантина, потребовали отпустить их домой. Они вышли на федеральную трассу «Кавказ» и пытались ее перекрыть. Как говорится в релизе СК, азербайджанцы «оказали неповиновение» полиции и забросали силовиков камнями и «другими предметами». Свыше 90 человек были задержаны. По версии местных властей, возмущение людей вызвало то, что в списки на пересечение границы, которые формируются азербайджанской стороной, включили далеко не всех желающих.

После этого инцидента делегация Азербайджана признала недоработки в формировании списков и включила в них еще примерно 1,5 сотни имен.