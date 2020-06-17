В России за минувшие сутки коронавирус подтвержден у чуть более 7800 человек. Это минимальный рост новых случаев с конца апреля, — утверждает оперативный штаб. В Москве выявлено чуть более тысячи инфицированных.

Что касается жертв коронавируса, в целом в России за сутки скончались 194 человека.