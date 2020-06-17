Коммерсантъ: На ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» потратят более 250 миллионов рублей

На ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» потратят более 250 миллионов рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на сайте госзакупок. Работы должны быть выполнены за два года.

В декабре 2019 года на борту крейсера произошел пожар, в результате которого погибли два человека, более 10 пострадали. Это произошло в Мурманске, где судно находилось на ремонте.