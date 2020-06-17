На ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» потратят более 250 миллионов рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на сайте госзакупок. Работы должны быть выполнены за два года.
В декабре 2019 года на борту крейсера произошел пожар, в результате которого погибли два человека, более 10 пострадали. Это произошло в Мурманске, где судно находилось на ремонте.
Коммерсантъ: На ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» потратят более 250 миллионов рублей
На ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» потратят более 250 миллионов рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на сайте госзакупок. Работы должны быть выполнены за два года.