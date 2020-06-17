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10:32, 17 июня 2020

Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию

Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь. По его данным, за каждую регистрацию обещают заплатить по 75 рублей, а за голосование с созданного аккаунта еще 50 рублей.

Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко:
Для того чтобы зарегистрироваться в личном кабинете на госуслугах или mos.ru нужно от 1 до 2 минут, а не сутки. Однако за 1-2 минуты можно создать простой пустой личный кабинет, который не дает доступа практически ни к чему, не то, что бы к голосованию, которое еще даже не началось. Для регистрации на э-голосование нужна стандартная учётная запись, для ее получения необходимо Фамилия, Имя, Отчество, день рождения и СНИЛС. Это персональные данные. От подобных противоправных действий система защищена. Более того данные всех личных кабинетов «заморожены» на 5 июня — на дату начала регистрации на э-голосование. При всем желании, зарегистрированный сейчас кабинет, не сможет результативно подать заявление. Все записи всех кабинетов на госуслугах и на mos.ru связаны с реестром избирателей в системе ГАС «Выборы». Это значит, что только те, чьи паспортные данные из реестра избирателей совпадут с данными личных кабинетов, смогут подать заявление.



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