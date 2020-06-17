В Екатеринбурге начался суд над одним из защитников сквера у драмтеатра

Разбирательство началось в Мировом суде Екб. Иск против инженера Максима Шибанова подал Максим Румянцев, называющий себя «православным журналистом».

В апреле прошлого года во время флеш-моба в сквере у Драмтеатра Румянцев подошел с микрофоном к одному из протестующих против строительства храма, вступил с ним в диалог, в ходе которого назвал своего оппонента «девочкой» и предположил, что у того «энурез». В ответ Шибанов толкнул оппонента, и тот упал. Впрочем, быстро поднялся на ноги и продолжил съемку. Позднее выяснилось, что Румянцев снял побои и подал заявление в полицию. Теперь Шибанов обвиняется по 112 статье УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Она предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Кстати, в поддержку обвиняемого неожиданно выступил олимпийский чемпион и депутат Госдумы Антон Шипулин, а журналисты региона написали открытое письмо, в котором потребовали оправдать Шибанова, а деятельность Румянцева признать дискредитирующей профессию.

Судебное разбирательство продолжится 23 июня.