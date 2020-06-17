Защита надеется на изменение меры пресечения арестованному администратору «Омбудсмена полиции» Худякову – адвокат

Защита надеется на изменение меры пресечения арестованному администратору проекта «Омбудсмен полиции» Игорю Худякову. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Константин Пашков.

«По той статье, которая ему предъявляется в настоящее время – это распространение порнографии группой лиц через интернет – реальных приговоров почти не бывает, они составляют ничтожную долю процента от общего количества приговоров по этой статье. Держать его под стражей в этой ситуации нет никакого смысла. Мы надеемся, что суд изменит меру пресечения, потому что содержание под стражей человека за это, как минимум, смешно, нецелесообразно, незаконно и необоснованно», — сказал он.

Московский городской суд 17 июня рассмотрит апелляционную жалобу на арест администратора проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова, обвиняемого в изготовлении порнографии. И.Худяков проходит по делу вместе с руководителем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым, против которого возбуждено уже четыре уголовных дела. Сам В.Воронцов считает, что полицейское начальство мстит ему за то, что он освещает проблемы сотрудников правоохранительных органов.

В поддержку Владимира Воронцова в Москве и Петербурге проходили одиночные пикеты, закончившиеся задержаниями. Журналиста Илью Азара, который потребовал освободить В.Воронцова, арестовали за одиночный пикет на 15 суток. Других участников акции обвинили в нарушении правил проведения митинга и нарушении режима изоляции.