В Санкт-Петербурге впервые на аукцион выставят «Записки из Мертвого дома» с автографом Достоевского. Впервые торги будут проводиться онлайн.

На аукцион выставлено более 350 лотов. Это также гравюры, плакаты и коллекционные открытки.