В Санкт-Петербурге впервые на аукцион выставят «Записки из Мертвого дома» с автографом Достоевского. Впервые торги будут проводиться онлайн.
На аукцион выставлено более 350 лотов. Это также гравюры, плакаты и коллекционные открытки.
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В Санкт-Петербурге впервые на аукцион выставят «Записки из Мертвого дома» с автографом Достоевского. Впервые торги будут проводиться онлайн.
На аукцион выставлено более 350 лотов. Это также гравюры, плакаты и коллекционные открытки.