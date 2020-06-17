Всемирная организация здравоохранения сообщила о научном прорыве британских учёных в лечении коронавируса

Стероид дексаметазон первым показал снижение смертности среди пациентов с коронавирусом, которым требуется искусственная вентиляция лёгких и кислородная поддержка. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Согласно первым результатам исследования британских учёных препарат спас жизни примерно трети людей, которые нуждаются в аппаратах ИВЛ, и 20-ти процентов пациентов на кислородном лечении. Результаты испытаний дексаметазона глава ВОЗ назвал спасающим жизни научным прорывом. Гебрейесус похвалил правительство Британии и Оксфордский университет. Этот препарат больше полувека используют как противовоспалительное средство. Его также применяют в онкологии. Исследование дексаметазона при лечении коронавируса в Оксфорде проводили с марта. Положительный эффект наблюдался только у пациентов с тяжелым течением болезни, отметили в организации здравоохранения. Ранее она приостановила испытания гидроксихлорохина – антималярийного средства в качестве метода лечения коронавируса. Это сделали после того как результаты исследования показали рост уровня смертности, пишет издание РБК.

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