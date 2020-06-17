Напряженная ситуация сохраняется в женском монастыре под Екатеринбургом

Накануне опальный священник, находящийся под церковным судом за отрицание пандемии коронавируса, захватил обитель.

Отец Сергий, которого называют бывшим духовником Натальи Поклонской, вернулся к служению, несмотря на запреты правящего архиерея. Он отстранил от управления настоятельницу, игумению Варвару (Крыгину). Она вместе с сестрами решила оставить обитель, чтобы, избежать ненужных распрей, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. Там признали, что монастырь вышел из-под контроля. Ни новое церковное руководство, ни журналистов внутрь не пускают, пишет сетевое издание 66.RU. Сам Сергий заявил, что митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом. Он в очередной раз обвинил епископат в том, что тот не встал на защиту веры, а выполняет рекомендации Роспотребнадзора. Также он заявил, что не согласен с наложенными на него прещениями, поскольку, по его мнению, они не каноничны.

Следующее заседание церковного суда по делу схиигумента Сергия состоится в конце июня.