Мосгорсуд начал слушания по пересмотру дела футболистов Кокорина и Мамаева

Кокорин и Мамаев уже успели отбыть наказание за две драки в центре Москвы, за которые они получили реальные сроки и даже снова начать играть в футбол, но адвокаты продолжают бороться за их доброе имя. В середине мая второй кассационный суд нашел, что при рассмотрении дела были допущены существенные нарушения закона. Инстанция признала, что в приговоре не учтена роль каждого из обвиняемых в нанесении побоев пострадавшим, а показания свидетелей не увязаны с другими доказательствами. В частности адвокаты Мамаева считают, что по эпизоду с водителем Соловчуком футболист заслуживал рассмотрения дела по другой статье, поскольку о нанесении тяжелого вреда здоровью речи не идет, а в случае же с Гайсиным в кафе и вовсе оправдания. Кокорин и Мамаев в компании еще двух человек сперва напали на водителя тележурналистки, а затем избили посетителей кофейни.

Сами футболисты сейчас готовятся к возобновлению чемпионата России. Первые матчи будут сыграны в пятницу 19 июня.