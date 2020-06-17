ВОЗ называет «научным прорывом» британское исследование о лечении пациентов с тяжелыми формами коронавируса

Всемирная организация здравоохранения называет «научным прорывом» британское исследование о лечении пациентов с тяжелыми формами коронавируса. Речь идет о применении препарата «Дексаметазон». Как выяснилось, он позволяет сократить риск смертности пациентов на искусственной вентиляции легких на треть, а пациентов на кислородном лечении на 20%.

Дексаметазон — стероидный препарат, который используется с середины прошлого века как противовоспалительное средство.