Настоятельница и монахини ушли из Среднеуральского монастыря, в котором забаррикадировался схиигумен Сергий. В сообщении местной епархии говорится, что они решили временно оставить территорию обители, чтобы «избежать ненужных распрей» и дать возможность отцу Сергию «одуматься». При этом в епархии отрицают захват монастыря.

Региональные СМИ утверждают, что схиигумен сверг настоятельницу и организовал круглосуточную охрану обители казаками.

Ранее из-за скандальных заявлений, епархия запретила отцу Сергию проповедовать и выступать публично, а затем запретила в служении.