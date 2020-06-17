Глава Федерального Агентства США по авиации даст показания в Сенате по поводу сертификации самолётов Боинг 737-Макс

Глава Федерального Агентства США по авиации сегодня даст показания в Сенате по поводу сертификации самолётов Боинг 737-Макс, которые потерпели две крупные авиакатастрофы в октябре 2019 и марте 2019 года.

После двух крушений самолета Боинг 737-макс и последовавшего скандала с сертификацией самолета — когда выяснилось, что компания Боинг фактически сама сертифицировала свои самолеты, в которых в результате оказались заложены ошибки, приведшие к катастрофам, Сенат США начал свое расследование. Сегодня показания даст Глава Федерального Агентства США по авиации Стивен Диксон — чиновник расскажет о том, как проходил процесс сертификации и ответит на вопрос о возможной реформе ее правил. Также сегодня на слушаниях выступит в качестве свидетеля и американец Майкл Стумо, чья 24-летняя дочь Самия погибла в авиакатастрофе в Эфиопии в марте прошлого года. Сразу после этого полеты лайнера 737-макс были запрещены во всем мире, а а январе Боинг приостановил производство самолетов. Но в мае оно было начато вновь.

Сенат США уже подготовил двухпартийный законопроект, который ужесточит правила сертификации и надзора со стороны Федерального Агентства США по авиации.