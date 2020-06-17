В резиденцию Владимир Путина в Ново-Огарево можно попасть только через специальный тоннель

Это современный обеззараживающий комплекс. Проходя через устройство, человек оказывается в мелкодисперсном облаке из раствора, который убивает все микробы и вирусы. Подробное оборудование делают и за границей, но в данном случае заказ поступил пензенскому предприятию Моторные технологии, которое выпускало оборудование для автосервисов, но в период пандемии наладило производство и других агрегатов, в том числе и дезинфекторов. Один из них неплохо себя показал в местной больнице. Помимо распыления раствора кабина измеряет температуру и распознает лица входящих. Процедура стала стандартной для всех работников Нова-Огарева и, разумеется, посетителей. Во время пандемии Президент сократил количество личных контактов, но не отказался от них совсем. В Кремле с начала апреля было несколько случаев КОВИД-19. Переболел и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

15 июня большинство сотрудников администрации, которые до этого работали удаленно, вернулись на рабочие места.