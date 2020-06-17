Ухудшается эпидемиологическая ситуация в столице Китая, где на прошлой неделе выявили новую вспышку коронавируса

В Пекине закрыли школы и университеты, учащиеся переходят на дистанционный режим обучения. Власти китайской столицы назвали ситуацию в городе чрезвычайно серьезной и призвали местных жителей оставаться дома. Из-за новой вспышки коронавируса аэропорты Пекина отменили больше тысячи авиарейсов, сообщают китайские СМИ. Закрыты все развлекательные и спортивные объекты. За сутки в столице Китая выявили примерно 40 новых случаев заболевания. Предположительно они связаны с одним из крупнейших в городе продуктовых рынков. Всего в столице уже более ста заражённых за последние 5 дней. Люди, у которых нашли коронавирусную инфекцию, работают на рынке в южной части города или покупали там продукты.

Почти 2 месяца в Пекине не было новых подтверждённых случаев заболевания. В микрорайонах, расположенных поблизости от рынка объявлен строгий карантинный режим. Заместитель главы района, где обнаружили вспышку инфекции, уволен за то, что не принял мер по предотвращению распространения коронавируса.

Впервые вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в центральной части Китая в декабре прошлого года. При этом газета South China Morning Post со ссылкой на правительственные документы утверждала, что первый случай там зафиксировали ещё в ноябре.