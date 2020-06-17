Сегодня Исполком УЕФА должен принять несколько важных решений

В центре внимания – судьба Еврокубков и матчи сборных команд.

Информация о том, что Еврокубковые турниры, прерванные из-за коронавируса, будут завершены, просочилась в прессу еще пару дней назад. Тогда же сообщалось, что оба еврокубка в нынешнем сезоне разыграют в формате Финала восьми. На то, чтобы определить победителя ЛЧ, наиболее явным фаворитом остается Лиссабон. В том числе и по той причине, что в турнире не осталось португальских команд. По такому же принципу должны определить, где будет доиграна Лига Европы. Финал Лиги чемпионов запланирован на 23-е августа, а решающий матч Лиги Европы должен пройти двумя днями раньше.

Кроме того, УЕФА должен решить, что делать с матчами национальных сборных, которые в 2020 году еще вообще не играли.

На днях тренер сборной Нидерландов Рональд Куман предположил, что ожидает возвращения игр сборных осенью сразу с Лиги наций.