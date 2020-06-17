Правительство не одобрило законопроекты, которые усиливают ответственность за избиение и оскорбление учителя.

Как передает ТАСС, в частности, Кабинет министров отметил, что разработчики инициативы не привели анализ статистики и правоприменительной практики, доказывающей неэффективность уже действующих мер.

За усиление ответственности за избиение и оскорбление учителя выступила группа депутатов от «Единой России».