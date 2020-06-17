Минобороны США пытается замедлить процесс сокращения численности американского военного контингента в Германии

Министерство обороны США пытается замедлить процесс сокращения численности американского военного контингента в Германии, о котором ранее объявил Дональд Трамп. Об этом сообщает газета The Washington Post. По ее данным, генералы фактически игнорируют эту инициативу.

Издание напоминает, что планы главы Белого дома вызвали возражения со стороны руководства НАТО и правительства Германии.