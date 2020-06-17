В Краснодарском крае с 21 июня будет ослаблен режим ограничений для туристов. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, у въезжающих в регион будут измерять температуру, обязательно будет и тест на COVID-19.

Кондратьев подчеркнул, что препятствий для передвижения по краю не будет.