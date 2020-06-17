Из-за новой вспышки коронавируса в Пекине отменены более тысячи авиарейсов. Власти называют ситуацию чрезвычайно серьезной. Жителей призывают отказаться от поездок и оставаться дома. Вновь закрыты начальные и средние школы.

За последние сутки в столице Китая выявлено около 40 новых случаев заражения коронавирусом.