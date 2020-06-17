Администрация президента США подала в суд на бывшего советника по национальной безопасности Дональда Трампа Джона Болтона. Белый дом пытается остановить публикацию книги экс-помощника главы государства.

Книга бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, которого Трамп уволил прошлой осенью на фоне скандала с Украиной и последовавшего импичмента, должны выйти через неделю. В своих мемуарах «Кабинет, в котором все это произошло» Болтон подтверждает ключевые обвинения, вынесенные Трампу в рамках импичмента — злоупотребление должностными полномочиями для достижения личных политических целей при попытке заставить украинские власти расследовать сына Джона Байдена Хантера и компанию Бурисма. Также бывший советник по нацбезопасности, один из республиканских тяжеловесов в области внешней политики, разоблачает Трампа в делах с другими странами — Россией, Китаем, Ираном, Северной Кореей. В одной из цитат говорится, что Болтон затрудняется назвать случай, когда бы внешнеполитические решения Трампа были продиктованы чем-то, кроме переизбрания.

Копии книги уже напечатаны и Администрация США не указала в иске издателя и не требует снять книгу с продажи, тем более, что многие уже получили ее копии. Вместо этого юристы президента хотят лишить Болтона получения прибыли от продажи книги и добиться от него того, чтобы он сам убедил издателя снять книгу с публикации.

Дональд Трамп вчера некорректно заявил, что любые разговоры с ним являются секретной информацией и пригрозил Болтону возможным юридическим преследованием.