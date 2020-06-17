Для россиян с температурой предусмотрен отдельный порядок голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина.
Измерять температуру будут при входе на избирательный участок.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Для россиян с температурой предусмотрен отдельный порядок голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина.
Измерять температуру будут при входе на избирательный участок.