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08:02, 17 июня 2020

Кадыров отреагировал на обвинения в том, что по его заказу готовили покушение на грузинского журналиста

Рамзан Кадыров отреагировал на обвинения в том, что по его заказу готовили покушение на грузинского журналиста Гиоргия Габунию. Он ранее нецензурно высказался о президенте Путине.

Сообщения грузинских СМИ Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале назвал «баснями от людей, обиженных судьбой». Глава Чечни уверяет: если кто-то действует по его поручению, он выполнит его. «Если задание надо исполнить тихо, никто об этом не узнает». При этом Кадыров не скрывает, что продолжает считать журналиста своим врагом. Напомню, Гиоргий Габуния около года назад в эфире телеканала «Рустави-2» нецензурно выругался в адрес президента Путина, оскорбив, по мнению Кадырова, всех россиян. Глава Чечни предложил журналисту ещё цитата «лучше встать на колени и попросить прощения. В противном случае он останется моим врагом». В начале недели руководство канала «МтавАри Архи», на котором сейчас работает журналист, сообщило, что на него готовили покушение. Его якобы планировал совершить уроженец Ингушетии по заказу Кадырова. Подозреваемый задержан, сообщила служба безопасности Грузии. Стоит отметить, что вскоре после передачи, вызвавшей скандал и даже приостановку вещания Рустави-2» Кадыров предупредил Габунию о последствиях и посоветовал ему понадёжнее спрятаться.

Нецензурное высказывание в адрес российского президента привело к смене руководства телеканала «Рустави-2» и увольнению с него Габунии и ещё нескольких сотрудников.



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