Мэрия Москвы отрицает учет бюджетников, которые зарегистрировались на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию

Как сказал «Эху Москвы» глава Департамента информационных технологий столицы, Эдуард Лысенко, они несоздавали систему контроля, и не составляли таблиц, которые опубликовал политик Алексей Навальный. По словам самого Навального, эти документы ему прислал источник в городской администрации. Политик также сказал, что некоторые бюджетники пожаловались на принуждение к голосованию. Ранее в Центризбиркоме говорили о планах проверить подобные жалобы.
2020-06-17T07:36:00+03:00
2020-06-17T07:35:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:36, 17 июня 2020
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