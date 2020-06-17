Коррекционный трибунал Парижа сегодня должен вынести приговор дяде президента Сирии Башара Асада Рифату Асаду

Его обвиняют в организации преступной группы, занимавшейся отмыванием незаконно полученных денежных средств.

Бывший вице-президент Сирии и младший брат бывшего президента Сирии Хафеза Асада спокойно жил во Франции с 1984 года. За попытку устроить госпереворот в Дамаске в Париже его считали оппозиционером сирийскому режиму и в 1986 даже наградили Орденом Почетного Легиона – «за заслуги перед Францией». «Заслуги» забылись после начала в Сирии в 2011 году гражданской войны. В 2013 году французская и испанская прокуратуры начали расследование операций Рифата Асада на рынке европейской недвижимости и пришли к выводу, что капиталы, использованные для приобретения в этих двух странах вилл, замков, квартир, гаражных комплексов, конезаводов и иных объектов, оказались в распоряжении покупателя незаконно, а именно – были переведены из государственного бюджета Сирии. Якобы 300 миллионов долларов Рифат Асад получил от своего брата-президента после отъезда из Сирии – в качестве отступных за невмешательство во внутрисирийские дела. Нынешняя стоимость владений Рифата Асада в Испании и Франции оценивается примерно в 900 миллионов евро, почти все объекты зарегистрированы на офшоры в различных европейских юрисдикциях. Сам подсудимый все обвинения отвергает и уверяет, что начальный капитал им был получен в подарок от его друга, наследного принца, а затем короля Саудовской Аравии Абдаллы. 82-летний Рифат Асад на оглашении приговора сегодня присутствовать не будет по состоянию здоровья.

По данным Файнэншл Таймс, члены семьи Асадов активно скупали недвижимость и в России. В частности, они якобы приобрели 19 апартаментов в Москва-Сити, а общая стоимость их вложений в московские объекты оценивается в 40 миллионов долларов.