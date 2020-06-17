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07:04, 17 июня 2020

Самолет, который предположительно принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову, скрыли в сервисе мониторинга полетов

Ранее с помощью специализированного сайта журналисты отслеживали перемещения бизнес-джета.

Сервис отслеживания полетов Flightaware больше не выдает информацию относительно самолета, связанного с Рамзаном Кадыровым. Как пишет интернет-издание «МБХ медиа», на сайте всплывает сообщение, что блокировка воздушного судна делает его невидимым для всех пользователей, кроме владельца. Для того, чтобы активировать эту функцию, хозяину самолета необходимо оформить подписку на сервис, стоимость которой не сообщается.

Ранее о том, что Кадырову принадлежит бизнес-джет с регистрационным номером VQ-BVQ, сообщал телеканал «Дождь». Этот самолет, в частности, прилетал в Москву в те дни, когда источники нескольких СМИ рассказывали о госпитализации главы Чечни с подозрением на коронавирус. 7 июня воздушное судно направилось в швейцарский Цюрих, при этом об официальных визитах Кадырова в страну не сообщалось.

Сам Кадыров ранее утверждал, что не пользуется личным самолетом.



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