Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции

К сотрудникам внутренних органов теперь будут предъявлять более строгие требования в вопросе применения ими силы против подозреваемых. Так, по данным агентства Bloomberg, полицейским теперь будет запрещено применять удушающие приемы при задержаниях. Документ появился на фоне протестов против полицейского насилия. Они не стихают в стране после гибели от рук полицейских в конце мая жителя Миннеаполиса, афроамериканца Джорджа Флойда.