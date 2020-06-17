Голосование по поправкам и сопутствующие ему розыгрыши призов могут вызвать мошеннические атаки, считают эксперты

По их словам, в интернете уже идет регистрация на физических лиц адресов, которые напоминают официальные сайты, посвященные голосованию. На таких ресурсах пользователи рискуют скомпрометировать свои персональные и платежные данные, пишет газета «КоммерсантЪ». Аналогичная волна регистраций мошеннических сайтов, по словам специалистов, наблюдалась после того, как президент Владимир Путин объявил о новых выплатах на детей.