Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии

Как рассказал источник газеты The Washington Post, это происходит на фоне ухудшения отношений Пентагона с президентом страны Дональдом Трампом. Генералы, добавил собеседник издания, фактически игнорируют указания главы Белого дома президента по данному вопросу. Так же они поступают и в отношении вывода американских войск из Афганистана. Ранее Трамп рассказал о планах сократить американский контингент в ФРГ.
2020-06-17T06:17:00+03:00
2020-06-17T06:16:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:17, 17 июня 2020
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