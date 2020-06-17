Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии

Как рассказал источник газеты The Washington Post, это происходит на фоне ухудшения отношений Пентагона с президентом страны Дональдом Трампом. Генералы, добавил собеседник издания, фактически игнорируют указания главы Белого дома президента по данному вопросу. Так же они поступают и в отношении вывода американских войск из Афганистана. Ранее Трамп рассказал о планах сократить американский контингент в ФРГ.