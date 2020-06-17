Мосгорсуд сегодня приступит к пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

Ранее кассационный суд согласился с тем, что при рассмотрении были допущены существенные нарушения закона.

Футболистам необоснованно вменили хулиганство, считает защита. Их действия должны были квалифицировать как причинение легкого вреда здоровья, а это менее тяжкая статья, и по ней тем, кто впервые привлекается к ответственности, не могут назначить наказание в виде лишения свободы. С позицией адвокатов согласился кассационный суд, который в середине мая отправил дело на пересмотр. Он пройдет в Мосгорсуде по правилам первой инстанции, с изучением доказательств.

Известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева арестовали осенью 2018 года. Они получили реальные сроки за драки в центре Москвы, в которых пострадали водитель ведущей «Первого канала», гендиректор НАМИ и чиновник Минпромторга. Это дело вызвало широкий общественный резонанс. Кокорин и Мамаева провели в колонии 11 месяцев, и вышли на свободу по УДО в сентябре прошлого года.

Несколько дней назад Кокорин рассказал, что не собирается продлевать онтракт с «Зенитом», которому принадлежат права на футболиста. Он ведет переговоры о трансфере с зарубежными клубами и нацелен на переезд.