В ООН сегодня обсудят проблему расизма и полицейского произвола

Таким образом там реагируют на американские протесты.

Совет по правам человека при Организации объединённых наций соберется сегодня впервые за три месяца. В минувший понедельник там решили провести большое обсуждение тем, связанных с расизмом, насилия со стороны полицейских, а также силового подавления уличных протестов, которые проходят в США из-за убийства жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Заседания проводят по инициативе постоянного представителя в совете от Буркина Фасо Дьедоне Сугури. Он подчеркнул, что речь идёт об серьёзных системных проблемах, и что подобной несправедливости необходимо положить конец.

Джордж Флойд был убит двадцать пятого мая. Сразу несколько полицейских при задержании навалились на него, а один из них, офицер Дерек Шовин, почти девять минут держал ногу на шее жителя Миннеаполиса, от чего тот задохнулся. Протесты из-за убийства Джорджа Флойда не прекращаются в США уже более трёх недель.

Ранее семья Джорджа Флойда обращалась в ООН с просьбой вмешаться в дело о его убийстве.