Курганский губернатор Вадим Шумков запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников

В поручении главы региона говорится, что нанимать людей в такие учреждения можно, только если присутствие сотрудника на рабочем месте является критически важным, прием на работу следует согласовывать с самим губернатором, пишет интернет-издание Znak.com. Такая мера связана с коронавирусом. Она будет действовать до отмены режима ограничений в области, рассказал источник издания. В администрации пока поручение губернатора не комментировали.