Белорусский президент Александр Лукашенко не исключил, что приедет в Москву на парад Победы

В то же время он отметил непростую обстановку с коронавирусом в России. В Минске с осторожностью следят за развитием ситуации, чтобы в республику не вернулась новая волна, дал понять накануне Лукашенко. Российское руководство ранее сообщало, что отправило приглашение белорусскому лидеру на парад, который пройдет 24 июня.