Белорусский президент Александр Лукашенко не исключил, что приедет в Москву на парад Победы

В то же время он отметил непростую обстановку с коронавирусом в России. В Минске с осторожностью следят за развитием ситуации, чтобы в республику не вернулась новая волна, дал понять накануне Лукашенко. Российское руководство ранее сообщало, что отправило приглашение белорусскому лидеру на парад, который пройдет 24 июня.
2020-06-17T05:04:00+03:00
2020-06-17T04:46:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 17 июня 2020
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